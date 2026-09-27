Milli maç tarihi belli oldu! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-İtalya Uluslar Ligi maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi milli maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Milli maç tarihi ve canlı yayın kanalı…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Fransa karşısında oynadığı ilk maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci sınavında İtalya karşısında sahaya çıkacak. Milli maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat, stat ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İtalya Uluslar Ligi maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Takım ile İtalya arasındaki mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta iki takımın ikinci maçı olacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, Bursa'da oynanacak milli maçta A Milli Takım'ın İtalya karşısındaki mücadelesini ATV üzerinden takip edebilecek.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-İtalya karşılaşması, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kalan maçları şöyle:
* 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
* 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
* 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
* 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
* 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45