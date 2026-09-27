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        Haberler Bilgi Milli maç tarihi belli oldu! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Milli maç tarihi belli oldu! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye-İtalya Uluslar Ligi maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi milli maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Milli maç tarihi ve canlı yayın kanalı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Fransa karşısında oynadığı ilk maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci sınavında İtalya karşısında sahaya çıkacak. Milli maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat, stat ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

        2

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-İtalya Uluslar Ligi maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

        A Milli Takım ile İtalya arasındaki mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta iki takımın ikinci maçı olacak.

        3

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
        Futbolseverler, Bursa'da oynanacak milli maçta A Milli Takım'ın İtalya karşısındaki mücadelesini ATV üzerinden takip edebilecek.

        4

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye-İtalya karşılaşması, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

        5

        A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kalan maçları şöyle:

        * 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

        * 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

        * 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

        * 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

        * 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

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        #milli maç
        #türkiye
        #italya
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