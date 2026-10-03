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        Haberler Bilgi Yaşam Motorin indirim son dakika: 3 Ekim benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları

        Motorin indirim son dakika: 3 Ekim benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları

        Sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. En son akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte vergi kaynaklı yeni dönem başladığı duyurulmuştu. Böylelikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde otogaz fiyatı 40 TL'nin üzerine çıktı. Peki 3 Ekim benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri ‘’Bugün LPG, motorin ve benzin ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sektör kaynakları, motorine indirim yapılmasının beklendiğini bildirdi. Cumartesi gününden itibaren sürücüler motorini daha düşük fiyatla almak istiyor. Peki motorin indirimi geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul’da 3 Ekim 2026 benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu?

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        MOTORİN İNDİRİMİ GELDİ Mİ?

        Motorin grubuna 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere indirim geldi.

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        MOTORİN NE KADAR OLDU?

        Motorinin litresinin İstanbul'da 95,00 liraya, Ankara'da 96,10 liraya, İzmir'de 96,40 liraya geriledi.

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        2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

        Benzin: 84,60 TL

        Motorin: 95.00 TL

        LPG: 41.20 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 84.50 TL

        Motorin: 94,90 TL

        LPG: 40,60 TL

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        ANKARA

        Benzin: 85.60 TL

        Motorin: 96,10 TL

        LPG: 41.29 TL

        6

        İZMİR

        Benzin: 85,90 TL

        Motorin: 96,40 TL

        LPG: 41,20 TL

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        #motorin indirim
        #Akaryakıt fiyatları
        #benzin
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