Motorin indirim son dakika: 3 Ekim benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları

LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri ‘’Bugün LPG, motorin ve benzin ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sektör kaynakları, motorine indirim yapılmasının beklendiğini bildirdi. Cumartesi gününden itibaren sürücüler motorini daha düşük fiyatla almak istiyor. Peki motorin indirimi geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul’da 3 Ekim 2026 benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu?