Muğla, Gümüşhane, Erzincan’da deprem! 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

1 Eylül 2026 Salı günü son depremler listesi günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisini anlık deprem listeleri üzerinden takip ediyor. Peki, 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, son dakika deprem haberleri…