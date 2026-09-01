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        Haberler Bilgi Muğla, Gümüşhane, Erzincan’da deprem! 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Muğla, Gümüşhane, Erzincan’da deprem! 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        1 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Muğla, Gümüşhane, Erzincan'da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana geldi. Türkiye'nin farklı noktalarında sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 06:26 Güncelleme:
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        1 Eylül 2026 Salı günü son depremler listesi günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisini anlık deprem listeleri üzerinden takip ediyor. Peki, 1 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, son dakika deprem haberleri…

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        1 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        1 Eylül 2026 tarihli son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip ediliyor. Son depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, saat ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarında yer alıyor. Güncel deprem listeleri, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin son verileri içeriyor.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar meydana gelebiliyor. Deprem hisseden vatandaşlar, son sarsıntının nerede gerçekleştiğini, büyüklüğünü ve merkez üssünü AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerinden takip edebiliyor.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-01 05:43:19 37.86167 36.45133 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-01 05:29:12 36.64717 29.2885 7.0 ML 1.9 Fethiye (Muğla)
        2026-09-01 05:07:45 38.10983 38.474 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
        2026-09-01 04:59:51 40.13033 42.59533 7.0 ML 1.3 Sarıkamış (Kars)
        2026-09-01 04:56:01 38.084 38.18133 7.02 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-09-01 04:39:04 38.68517 24.84467 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [130.84 km] Çeşme (İzmir)
        2026-09-01 04:09:54 36.90333 27.61367 6.84 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.96 km] Datça (Muğla)
        2026-09-01 04:07:53 38.26933 27.20133 7.0 ML 0.8 Menderes (İzmir)
        2026-09-01 04:00:44 37.26117 37.098 8.37 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-09-01 03:40:02 37.77267 30.54867 7.06 ML 1.8 Merkez (Isparta)
        2026-09-01 03:11:19 38.75333 36.55233 6.96 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-01 02:57:18 36.486 28.641 6.8 ML 1.4 Akdeniz - [25.99 km] Ortaca (Muğla)
        2026-09-01 02:45:23 37.133 36.898 7.0 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-09-01 02:32:21 37.40317 33.79367 7.67 ML 1.5 Ayrancı (Karaman)
        2026-09-01 01:45:23 39.14117 28.41283 7.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-01 00:42:13 39.2065 28.013 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-01 00:19:10 37.05383 31.11483 32.13 ML 1.8 Serik (Antalya)
        2026-09-01 00:13:08 39.17367 28.1925 6.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-01 00:10:58 39.90883 39.30567 7.0 ML 2.3 Merkez (Erzincan)
        2026-09-01 00:08:31 39.91383 39.30717 18.87 ML 2.5 Kelkit (Gümüşhane)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.01 05:29:10 36.6558 29.3525 5.0 -.- 2.2 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2026.09.01 04:59:50 40.1375 42.5092 15.5 -.- 1.5 -.- UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2026.09.01 04:09:54 36.9077 27.5952 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.01 04:00:44 37.2375 37.1363 5.5 -.- 2.0 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
        2026.09.01 03:40:02 37.8062 30.5163 5.0 -.- 1.9 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
        2026.09.01 03:12:34 36.2860 33.9925 1.9 -.- 0.9 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2026.09.01 03:11:20 38.7595 36.5562 6.0 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
        2026.09.01 02:57:19 36.4637 28.6598 18.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.01 02:32:21 37.4475 33.7112 10.9 -.- 1.7 -.- SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
        2026.09.01 01:45:23 39.1003 28.3930 5.0 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
        2026.09.01 00:42:14 39.2170 27.9822 8.2 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2026.09.01 00:19:08 37.0602 31.0825 11.8 -.- 2.0 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
        2026.09.01 00:13:11 39.2255 28.1547 7.7 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.01 00:10:57 39.9363 39.3125 3.4 -.- 2.4 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
        2026.09.01 00:08:30 39.9250 39.2878 5.0 -.- 2.5 -.- AGILOZU-(ERZINCAN) İlksel

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        #AFAD
        #son depremler
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