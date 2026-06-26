MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayede öne çıkan farklı yaşam biçimlerini ekrana daha gerçekçi yansıtmak için kentin hem tarihi dokusundan hem de modern şehir siluetinden yararlanıyor.

Dizide eski mahalle atmosferini, samimi komşuluk ilişkilerini, esnaf kültürünü ve nostaljik sokak havasını öne çıkarmak amacıyla Fatih, Balat ve Kuzguncuk gibi İstanbul’un karakteristik semtlerinde çekimler yapılıyor.