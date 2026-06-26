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        Haberler Bilgi Magazin MUHTEMEL AŞK ÇEKİM YERLERİ: Muhtemel Aşk dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde ve hangi ilçelerde çekim yapılıyor?

        MUHTEMEL AŞK ÇEKİM YERLERİ: Muhtemel Aşk dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde ve hangi semtlerde çekim yapılıyor?

        Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, kısa sürede hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Hikayesi kadar görsel dünyasıyla da dikkat çeken dizi, kullanılan mekanlar, şehir atmosferi, nostaljik sokak dokusu ve modern iş merkezi sahneleriyle izleyicilerin merakını artırıyor. Diziyi yakından takip edenler, özellikle "Muhtemel Aşk nerede çekiliyor?, plaza ve iş merkezi sahneleri hangi ilçede geçiyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Muhtemel Aşk'ın çekim yerlerine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Show TV’nin yeni yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk, yayın hayatına başlamasıyla birlikte hem konusu hem de çekim atmosferiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Dizide kullanılan mekanlar, İstanbul’un farklı yüzlerini yansıtan sokaklar, sahil noktaları ve modern iş merkezi sahneleri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Muhtemel Aşk nerede çekiliyor, dizi hangi şehirde ve hangi semtlerde çekiliyor? İşte Muhtemel Aşk dizisinin çekim yerlerine dair merak edilen ayrıntılar...

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        MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayede öne çıkan farklı yaşam biçimlerini ekrana daha gerçekçi yansıtmak için kentin hem tarihi dokusundan hem de modern şehir siluetinden yararlanıyor.

        Dizide eski mahalle atmosferini, samimi komşuluk ilişkilerini, esnaf kültürünü ve nostaljik sokak havasını öne çıkarmak amacıyla Fatih, Balat ve Kuzguncuk gibi İstanbul’un karakteristik semtlerinde çekimler yapılıyor.

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        MUHTEMEL AŞK ÇEKİMLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILIYOR?

        Dizide iş dünyasının rekabet dolu atmosferini, güçlü karakterler arasındaki çıkar çatışmalarını ve üst gelir grubuna ait yaşam biçimini yansıtmak için İstanbul’un prestijli bölgeleri tercih ediliyor. Holding, şirket ve plaza sahnelerinde Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar çevresindeki boğaz manzaralı modern yapılar, lüks konutlar ve villalar ön plana çıkıyor.

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        Karakterlerin buluşma anlarına, romantik karşılaşmalara ve duygu yoğunluğu yüksek sahnelere ise İstanbul’un sahil hattı eşlik ediyor. Anadolu Yakası’nda Moda sahili, Avrupa Yakası’nda ise Arnavutköy’deki kafeler ve kıyı mekanları dizinin dikkat çeken set noktaları arasında gösteriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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