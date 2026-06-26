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        Haberler Bilgi Magazin Muhtemel Aşk uyarlama mı? Muhtemel Aşk dizisi hangi diziden uyarlama, gerçek hikaye mi?

        Muhtemel Aşk uyarlama mı? Muhtemel Aşk dizisi hangi diziden uyarlama, gerçek hikaye mi?

        Show TV'nin yeni sezondaki yapımlarından Muhtemel Aşk, ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken dizinin senaryosu da merak konusu oldu. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç'un paylaştığı yapımın gerçek bir yaşam öyküsünden mi uyarlandığı, yoksa yabancı bir diziden esinlenip esinlenmediği araştırılıyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisi uyarlama mı, gerçek hikâyeye mi dayanıyor, kitaptan mı uyarlandı? İşte yapımın senaryosuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Romantik ve dramatik hikâyesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasına giren Muhtemel Aşk, yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri oldu. İzleyiciler özellikle dizinin senaryosunun orijinal olup olmadığını, herhangi bir kitaptan ya da yabancı yapımdan uyarlanıp uyarlanmadığını sorguluyor. Peki Muhtemel Aşk hangi diziden uyarlama, gerçek hikâye mi, yoksa tamamen özgün bir senaryoya mı sahip? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Muhtemel Aşk dizisi ilk bölümüyle 18 Haziran 2026 Perşembe akşamında Show TV ekranlarında yayınlandı. Aşk ilişkileri, aile içi gerilimleri işleyen Muhtemel Aşk dizisinin senaryosu tamamen kurguya dayanıyor. Yani Muhtemel Aşk dizisi herhangi bir diziden, filmden, kitaptan veya gerçek hayat hikayesinden uyarlama değildir. Senaristlerin yazdığı kurguya dayanan bir hikayesi vardır.

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Başarılı bir avukat olan Defne Derin, yıllardır ailesinin sorumluluğunu omuzlarında taşırken, ortaklarından biri olduğu hukuk bürosunu da ayakta tutmak için büyük bir mücadele vermektedir. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hem kariyerini hem de geleceğini etkileyecek zorlu bir kararın eşiğine getirir.

        Çıkış yolu arayan Defne, yıllardır görüşmediği, ülkenin önde gelen şirketlerinden Bartıner Holding’in varisi olan eski okul arkadaşından yardım istemek zorunda kalır. Bu karar, onu kendisini yabancı hissettiği gösterişli ve seçkin bir dünyanın kapılarına sürükler.

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        Katıldığı o davet gecesi, Defne için sıradan bir sosyal etkinlik olmaktan çok daha fazlasına dönüşecektir. Karizmatik mimar Tolga Erez ve nüfuzlu iş insanı Kadir Emindağ ile yollarının kesişmesi, hayatının yönünü tamamen değiştirecek olayların başlangıcı olur.

        O gece atılan tek bir adım, Defne’yi sırlar, tutkular ve zorlu seçimlerle örülü, geri dönüşü olmayan bir yolculuğun merkezine taşıyacaktır.

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