Muhtemel Aşk uyarlama mı? Muhtemel Aşk dizisi hangi diziden uyarlama, gerçek hikaye mi?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı bir avukat olan Defne Derin, yıllardır ailesinin sorumluluğunu omuzlarında taşırken, ortaklarından biri olduğu hukuk bürosunu da ayakta tutmak için büyük bir mücadele vermektedir. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hem kariyerini hem de geleceğini etkileyecek zorlu bir kararın eşiğine getirir.

Çıkış yolu arayan Defne, yıllardır görüşmediği, ülkenin önde gelen şirketlerinden Bartıner Holding’in varisi olan eski okul arkadaşından yardım istemek zorunda kalır. Bu karar, onu kendisini yabancı hissettiği gösterişli ve seçkin bir dünyanın kapılarına sürükler.