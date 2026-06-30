NATO ZİRVESİ TARİHİ: 2026 NATO Liderler Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? NATO zirvesine hangi liderler katılacak?
NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başlarken, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya yönelik hazırlıklar da hızlandı. Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek zirve, uluslararası diplomasi trafiğinin en önemli gündemlerinden biri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirmesi beklenen toplantıda; savunma iş birliği, ortak güvenlik politikaları, ittifakın yeni stratejileri ve küresel tehditlere karşı atılacak adımlar ele alınacak. Peki, NATO Zirvesi ne zaman, hangi tarihte ve nerede yapılacak? İşte zirveye ilişkin merak edilen detaylar…
Dünya siyasetinin gündeminde önemli bir yer tutan 2026 NATO Liderler Zirvesi için beklenen takvim netleşti. Milyonlarca kişi ve uluslararası politika takipçileri, ittifaktan gelecek açıklamalara odaklanırken “2026 NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak?” soruları da yanıt buldu. NATO’nun 36. liderler zirvesi, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek. İşte başkentte dünya liderlerini bir araya getirecek kritik toplantının tarihi, programı, katılımcıları ve öne çıkan gündem başlıkları haberimizde…
NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026 NE ZAMAN?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca devam edecek zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma iş birliği ve ittifakın gelecek dönem stratejilerini değerlendirecek.
NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?
NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana kongre merkezi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olurken, bakanlar toplantısı Etimesgut’ta inşası tamamlanan Ay-Yıldız Karargâhı’nda yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler onuruna Külliye’de vereceği resmi akşam yemeğiyle başlayacak zirve, dünya diplomasisinin odağını Ankara’ya çevirecek.
NATO ZİRVESİ’NE HANGİ LİDERLER KATILACAK?
Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi, dünya siyasetinde öne çıkan yeni ve kıdemli liderleri bir araya getirecek.
Zirveye ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Macaristan Başbakanı Péter Magyar’ın katılması bekleniyor.
DÜNYANIN KALBİ ANKARA’DA ATACAK
Son iki yılda; Rusya-Ukrayna temasları, Suriye görüşmeleri, Gazze diplomasisi, ABD ile Avrupa arasındaki kritik temaslar, Kafkasya diplomasisi giderek daha fazla Ankara merkezli yürütülüyor. NATO Zirvesi de bu tabloya eklendiğinde, Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, yeni dönemin diplomasi merkezlerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor.
7-8 Temmuz’da Ankara’da sadece NATO’nun geleceği konuşulmayacak. Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kafkasya’ya uzanan yeni güvenlik denkleminde Türkiye’nin yeri ve ağırlığı da yeniden tarif edilecek.