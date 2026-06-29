NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi güzergah planıyla, Ankara’da trafik düzenlemesine gidilecek yollar da netleşti. “Kullanılacak Güzergahlar” başlığıyla duyurulan belgeye göre, kırmızı alan kapsamına alınacak bazı cadde ve sokaklarda ulaşım geçici olarak durdurulacak ya da kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken başlıca güzergahlar şöyle: