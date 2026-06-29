NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ | Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri ne zaman başlıyor? NATO Zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapanacak?
Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesi alınan güvenlik önlemleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, çok sayıda bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirve nedeniyle başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir genelinde kapsamlı önlemler uygulanacak. Peki, NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri ne zaman başlayacak, Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte zirve sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik ve ulaşım tedbirleri gündemdeki yerini koruyor. Dünya liderleri ve üst düzey heyetlerin katılacağı zirve kapsamında başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, belirlenen bölgelerde “Kırmızı Alan” uygulaması hayata geçirilecek. Valilik koordinasyonunda yürütülecek tedbirler çerçevesinde kritik noktalarda güvenlik çemberi oluşturulacak, bazı güzergahlarda ise trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Peki, NATO tedbirleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte NATO Zirvesi süresince uygulanacak yol kapatma ve güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılar...
NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında başkent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak.
Alınan tedbirler doğrultusunda 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ayrıca 28 Haziran Pazar günü saat 00.00’dan 10 Temmuz Cuma günü saat 23.59’a kadar zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı bölgeler, geçiş güzergahları ve hassas noktalar yetkisiz araç ve kişilerin girişine kapatılacak.
Zirve haftasında kamu hizmetlerinin aksamaması için zorunlu personel görev başında olacak. Bunun dışında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.
Açık ve kapalı alanda yasaklar;
Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/ pankart asma vb. eylem/etkinlikler ile Ankara hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracının uçuşu.
6-12 Temmuz arasında sınav sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler yapılamayacak.
Zirve kapsamında, delegasyonların ve liderlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması devreye girecek. Bu uygulama dahilinde belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü bir şekilde sağlanacak.
ANKARA'DA "KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI
NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da uygulanacak “Kırmızı Alan” düzenlemesinin kapsamı belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, başkentin kritik noktalarında yaya ve araç geçişleri sıkı denetime tabi tutulacak.
Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler şunlar:
- Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve yakın çevresi
- Yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu otellere bağlantı sağlayan ana ve tali yollar da kontrollü geçiş alanı kapsamında değerlendirilecek.
NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi güzergah planıyla, Ankara’da trafik düzenlemesine gidilecek yollar da netleşti. “Kullanılacak Güzergahlar” başlığıyla duyurulan belgeye göre, kırmızı alan kapsamına alınacak bazı cadde ve sokaklarda ulaşım geçici olarak durdurulacak ya da kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken başlıca güzergahlar şöyle:
Etkilenecek Başlıca Bulvarlar: Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, İnönü, Ankara, Atatürk, Anadolu, Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Cumhurbaşkanlığı, Sakıp Sabancı ve İhsan Doğramacı bulvarları.
Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi ve Polonya Caddesi.
Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Yaşam Caddesi.
Diğer Önemli Yollar: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar.