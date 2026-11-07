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        Haberler Bilgi ÖGG SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: 123.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        ÖGG SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: 123.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına giren adayların gözü, Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmayı hedefleyen adaylar, sınavda gösterdikleri performansın karşılığını öğrenmek için sonuç takvimini araştırıyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, EGM'nin sınav sorgulama sistemi üzerinden başarı durumlarını kontrol edebilecek. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi gün belli olacak, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adayların katıldığı 123. Dönem ÖGG sınavının ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Sonuçların hangi gün ilan edileceği merak edilirken adaylar, sorgulama ekranının ne zaman kullanıma açılacağını da araştırıyor. Peki, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte sınav sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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        123. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

        24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim'de adaylarla paylaşıldı.

        Sınav kılavuzunda yer alan takvime göre, yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü duyuruldu.

        123. DÖNEM ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre ise 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        ÖGG sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

        EGM 123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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