ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilecek?
Yeni kanun teklifiyle milyonlarca eski öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı yeniden TBMM gündemine geliyor. Teklif kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversitelerle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylara yeniden eğitim fırsatı sunulması hedefleniyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte 2026 öğrenci affına ilişkin son dakika gelişmeleri...
Üniversite eğitimine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan binlerce kişi için beklenen gelişme yaşandı. AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenci affı teklifinde, 1 Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların da yeniden öğrencilik hakkı elde etmesi öngörülüyor. Öğrenci affı 2026 ne zaman yasalaşacak, afftan kimler yararlanabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
SON DAKİKA: ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?
Öğrenci affı son dakika gelişmeleri gündeme geldi. AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteden ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitim yolu açılıyor. Teklifin yasalaşması halinde başvuru yapacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek.
TBMM'YE SUNLULACAK
AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.
BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.