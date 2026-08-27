ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM 2026 | Son gün 9 Aralık! Öğrenci affı kimleri kapsayacak? Öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenci affı düzenlemesiyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya bir programa yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Başvurular devam ederken, hak sahipleri işlemlerini 9 Aralık 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Peki, öğrenci affı başvuruları nasıl yapılır, kimler aftan yararlanabilir? İşte 2026 öğrenci affına ilişkin başvuru şartları ve merak edilen detaylar…
Öğrenci affı son durumu, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gündemdeki yerini koruyor. 7592 sayılı Kanun kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85. maddeyle belirli şartları taşıyan öğrencilere yeniden yükseköğretime başlama hakkı tanındı. Başvuruların ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekirken, süreç 9 Aralık 2026'da sona erecek. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor ve başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026 öğrenci affına ilişkin son dakika gelişmeleri…
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI
Öğrenci affından yararlanmak isteyen ve kanunda belirtilen şartları taşıyan adaylar için başvuru süreci başladı. Başvurular, adayların daha önce ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumlarına yapılacak. Öğrenci affı kapsamında başvurular için son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.
ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, YASALAŞTI MI?
2026 öğrenci affı artık teklif aşamasında değil. Düzenleme, 30 Temmuz 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler için yeniden öğrenime başlama hakkı tanındı.
Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların, 9 Aralık 2026'ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026 öğrenci affı başvuruları için son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2026 tarihinden itibaren dört aylık başvuru süresi bulunuyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, daha önce ilişiklerinin kesildiği veya üniversiteyi kazandıkları halde kayıt yaptıramadıkları yükseköğretim kurumuna yapması gerekiyor.
Başvurunun yöntemi ve istenen belgeler üniversitelere göre değişebiliyor. Bazı üniversiteler başvuruları şahsen kabul ederken bazıları çevrim içi başvuru veya farklı başvuru yöntemleri uygulayabiliyor. Bu nedenle adayların, başvuru yapacakları üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruları ve başvuru şartlarını takip etmesi önem taşıyor.
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni öğrenci affı, kanunda belirtilen şartları taşıyan ve çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Düzenlemeden yararlanabilecek gruplar arasında;
Hazırlık ve intibak sınıflarında öğrenim gören veya bu aşamalarda ilişiği kesilenler,
Ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken ilişiği kesilenler,
Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan veya kaydını sildirenler,
Bir yükseköğretim programını kazandığı halde süresi içerisinde kayıt yaptıramayanlar yer alıyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Kanunda bazı suçlardan mahkum olanlar ile belirli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler öğrenci affının kapsamı dışında bırakıldı.
Buna göre terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge ibraz edenler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler de af kapsamında bulunmuyor.
AFTAN YARARLANANLAR NE ZAMAN DERS BAŞI YAPACAK?
Öğrenci affı kapsamında başvurusu kabul edilen öğrenciler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine yeniden dönebilecek.
Öğrencilerin hangi sınıf veya dönemden öğrenime devam edeceği ise ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı intibak işlemleri sonucunda belirlenecek. Bu süreçte daha önce başarıyla tamamlanan dersler, ders muafiyetleri ve öğrencinin akademik durumu dikkate alınacak. Böylece öğrencinin eğitimine hangi aşamadan devam edeceği üniversitenin yetkili birimleri tarafından belirlenecek.