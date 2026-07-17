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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi: Okulların açılacağı yaz tatilinin biteceği tarih

        Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi: Okulların açılacağı yaz tatilinin biteceği tarih

        Okulların kapanmasının üzerinden geçen bir ayın ardından gözler merak içerisinde yeni eğitim ve öğretim dönemi tarihine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2026 - 2027 Çalışma Takvimi üzerinden okulların açılacağı yaz tatilinin biteceği tarih kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? Bilindiğinde okullar 26 Haziran'da kapandı. Yaklaşık 1 aylık zaman diliminin geride kalmasının ardından öğrenciler, veliler ve öğetmenler merakla başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilan edilen çalışma takvimi ile birlikte başta belirtilen sorular cevabını buldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte cevabı...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

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        Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

        Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

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        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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