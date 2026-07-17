Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi: Okulların açılacağı yaz tatilinin biteceği tarih

Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? Bilindiğinde okullar 26 Haziran'da kapandı. Yaklaşık 1 aylık zaman diliminin geride kalmasının ardından öğrenciler, veliler ve öğetmenler merakla başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilan edilen çalışma takvimi ile birlikte başta belirtilen sorular cevabını buldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte cevabı...