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        Haberler Bilgi OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, BU PAZARTESİ Mİ? 2026-2027 İlkokul, ortaokul ve liseler ilk derse hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, BU PAZARTESİ Mİ? 2026-2027 İlkokul, ortaokul ve liseler ilk derse hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya başladı. Okul öncesi ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıflar için düzenlenen Okula Uyum Haftası'nın ardından tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı gün de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 çalışma takviminde okulların açılış tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili dönemleri de yer alıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar hangi gün açılacak? Yeni dönemin başlamasına kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        1

        Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya başladı. Okul öncesi ile ilkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıflar için düzenlenen Okula Uyum Haftası’nın ardından tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı gün de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 çalışma takviminde okulların açılış tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili dönemleri de yer alıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar hangi gün açılacak? Yeni dönemin başlamasına kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.

        3

        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.

        Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        4

        BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için takvim belli oldu. Öğrenciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatilde bir hafta boyunca derslere ara verecek. Tatil dönemi 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        5

        YARIYIL TATİLİ VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2026-2027?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdikten sonra öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Takvime göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci dönemin başlamasıyla birlikte yeniden ders başı yapacak.

        İkinci dönemdeki ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğretmenlerin mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

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