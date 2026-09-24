Okullarda ders saatleri kısalıyor mu? 2026 MEB’den ders süreleriyle ilgili karar! Hangi okullarda ders süreleri 30 dakikaya inecek?

30 DAKİKALIK DERS UYGULAMASI TÜM OKULLARDA GEÇERLİ Mİ?

MEB’in düzenlemesi tüm okulları kapsamıyor. 30 dakikalık ders uygulaması, belirtilen şartları taşıyan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için geçerli olabilecek.

Özel okullar ise düzenlemenin kapsamında yer almıyor. Bu nedenle ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi, öğrencilerin tamamını kapsayan genel bir uygulama olarak değerlendirilmiyor.