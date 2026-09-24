Okullarda ders saatleri kısalıyor mu? 2026 MEB’den ders süreleriyle ilgili karar! Hangi okullarda ders süreleri 30 dakikaya inecek?
Okullarda ders saatleri kısalıyor mu sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği resmi yazıyla yeniden gündeme geldi. Belirli şartları taşıyan resmi okullarda ders sürelerinin 30 dakikaya indirilebilmesine imkan sağlandı. Peki, hangi okullarda ders süreleri 30 dakikaya inecek? İşte MEB'in ders saati kararında son durum…
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ikili eğitim yapan bazı okullardaki ders sürelerine ilişkin düzenlemeyi duyurdu. Yıkım ve yeniden yapım, güçlendirme çalışmaları veya yoğun öğrenci sayısı nedeniyle ikili eğitim yapılan belirli resmi okullarda ders sürelerinin 30 dakika olarak uygulanabilmesine imkan sağlandı. Peki, Okullarda ders saatleri kısalıyor mu? İşte, 2026 MEB’den ders süreleriyle ilgili karar…
OKULLARDA DERS SAATLERİ KISALIYOR MU?
Yürürlükteki mevzuata göre okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. MEB’in yeni düzenlemesi ise bu sürenin tüm okullarda değiştiği anlamına gelmiyor.
HANGİ OKULLARDA DERS SÜRELERİ 30 DAKİKAYA İNECEK?
Ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi; yıkım ve yeniden yapım çalışmaları nedeniyle başka okullara taşınan, güçlendirme çalışmaları sebebiyle farklı binalarda eğitim veren veya yoğun öğrenci sayısı nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi okullarda uygulanabilecek.
30 DAKİKALIK DERS UYGULAMASI TÜM OKULLARDA GEÇERLİ Mİ?
MEB’in düzenlemesi tüm okulları kapsamıyor. 30 dakikalık ders uygulaması, belirtilen şartları taşıyan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için geçerli olabilecek.
Özel okullar ise düzenlemenin kapsamında yer almıyor. Bu nedenle ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi, öğrencilerin tamamını kapsayan genel bir uygulama olarak değerlendirilmiyor.
MEB DERS SÜRELERİ DEĞİŞTİ Mİ?
MEB’in düzenlemesiyle okullardaki ders saatlerinin genel süresi 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülmüş değil. 40 dakikalık ders süresi uygulaması devam ediyor. 30 dakikalık ders seçeneği, yalnızca resmi yazıda belirtilen özel koşulları taşıyan okullarda uygulanabilecek.