OKULLARIN İLK GÜNÜ 14 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 14 Eylül Pazartesi günü otobüs, metro, Metrobüs bedava mı?
İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala toplu taşıma düzenlemesine ilişkin detaylar belli oldu. 14 Eylül Pazartesi günü öğrenciler ve veliler okulların yolunu tutacakken, kent içi ulaşımda uygulanacak karar merak ediliyor. İlk ders gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte uygulamaya ilişkin tüm detaylar...
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala İstanbul’da ulaşım planlaması da gündeme geldi. 14 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeniden yoğun bir ulaşım trafiğiyle karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında uygulanacak düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken, vatandaşlar ilk gün ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretli mi olacak? İşte merak edilen uygulamanın detayları...
OKULLARIN İLK GÜNÜ 14 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulanacağı açıklandı.
Alınan kararla birlikte, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından belirlenen zaman aralığında ücret alınmayacak.
14 EYLÜL PAZARTESİ OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarında (İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapur seferleri) geçerlidir.
Trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul hatlarına toplam 3.665 ilave sefer eklenmiştir.
Okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkı, gün boyunca okul servis araçlarına ücretsiz park imkanı sunacaktır.
14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?
İstanbul’da okulların açılacağı ilk gün uygulanacak ücretsiz ulaşım desteğinin saat aralığı da belli oldu. Buna göre toplu taşıma araçları, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında ücretsiz şekilde kullanılabilecek.
Belirlenen saatlerin dışında ise toplu ulaşımda standart ücret tarifesi geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün için geçerli olacak.