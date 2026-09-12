OKULLARIN İLK GÜNÜ 14 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 14 Eylül Pazartesi günü otobüs, metro, Metrobüs bedava mı?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala İstanbul’da ulaşım planlaması da gündeme geldi. 14 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeniden yoğun bir ulaşım trafiğiyle karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında uygulanacak düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken, vatandaşlar ilk gün ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretli mi olacak? İşte merak edilen uygulamanın detayları...