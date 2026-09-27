Ömür Usta hangi kanalda, saat kaçta? Ömür Usta başladı mı, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?
Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturan Ömür Usta dizisi, 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım imzalı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri araştırılıyor. Peki, Ömür Usta başladı mı, hangi kanalda? İşte, Ömür Usta konusu, oyuncuları ve çekim yeri…
Ömür Usta, Çağla Kızılelma’nın senaryosunu kaleme aldığı, Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi olarak ekran yolculuğuna başlıyor. Dizide eşinin ardından oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma mücadelesi anlatılıyor. Ömür’ün hayatı, oğlu Mete’nin aşkı ve sakladığı gerçekler başta olmak üzere ailesindeki gelişmelerle değişirken, varlıklı bir ailenin dahil olduğu olaylar iki farklı dünyanın kesişmesine neden oluyor. İşte, Ömür Usta konusu ve oyuncu kadrosu...
ÖMÜR USTA HANGİ KANALDA, BAŞLADI MI?
Ömür Usta, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Ay Yapım imzalı dizi, 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
YÖNETMENLİĞİNİ HİLAL SARAL ÜSTLENİYOR
Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın yazdığı dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstleniyor. Aile bağları, aşk, ihanet, sınıf farklılıkları ve ikinci şanslar dizinin hikayesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
ÖMÜR USTA KONUSU NE?
Dizinin merkezinde, kocası tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür bulunuyor. Ömür’ün hayattaki en büyük amacı, çocuklarına onurlu bir gelecek sunmak.
Tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete ise yoksul hayatından uzaklaşmak istiyor. Gösterişli ve varlıklı bir ailenin kızı olan İpek’e aşık olan Mete, gerçek kimliğini saklayarak iki farklı hayat yaşamaya başlıyor.
Ömür’ün ailesindeki sorunlar Mete’nin sakladığı gerçeklerle sınırlı kalmıyor. Büyük oğlu Cüneyt’in sürüklendiği karanlık çıkmazlar ve kızı Nazlı’nın tek başına yüzleşmek zorunda kalacağı gerçekler, ailenin düzenini sarsıyor.
Ömür’ün yolu, İpek’in güçlü ve varlıklı babası Tunç ile yıllar sonra yeniden kesişiyor. Bu karşılaşma, Ömür’ün ailesi ile varlıklı ailenin hayatlarını birbirine bağlarken Tunç’un eşi Nevra’nın kurduğu düzeni de tehdit ediyor.
ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?
Ömür Usta dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer bulunuyor.