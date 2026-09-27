Ömür Usta hangi kanalda, saat kaçta? Ömür Usta başladı mı, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

Ömür Usta, Çağla Kızılelma’nın senaryosunu kaleme aldığı, Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi olarak ekran yolculuğuna başlıyor. Dizide eşinin ardından oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma mücadelesi anlatılıyor. Ömür’ün hayatı, oğlu Mete’nin aşkı ve sakladığı gerçekler başta olmak üzere ailesindeki gelişmelerle değişirken, varlıklı bir ailenin dahil olduğu olaylar iki farklı dünyanın kesişmesine neden oluyor. İşte, Ömür Usta konusu ve oyuncu kadrosu...