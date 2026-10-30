On Numara sonuçları açıklandı 30 Ekim Cuma! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Haftanın son On Numara çekilişine katılanlar, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte 80 numara arasından belirlenen 22 şanslı numara merak konusu oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen oyunseverler, açıklanan numaraları yakından takip ediyor. Çekilişin ardından 10 bilen olup olmadığı ve ikramiyenin bir sonraki çekilişe devredip devretmediği araştırılıyor. Peki, 30 Ekim Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte On Numara sonuçları...
On Numara'da heyecan haftanın son On Numara çekilişi ile sürdü. 30 Ekim Cuma tarihli çekilişte 22 numara belirlenirken sonuçlar kupon sahiplerinin erişimine açılacak. Büyük ikramiye tutarı ve kazanan kişi sayısı da çekilişin tamamlanmasının ardından belli oldu. Şans oyunuseverler Milli Piyango Online üzerinden biletlerini kontrol edebilecek. Peki, On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı, 10 bilen çıktı mı? İşte 30 Ekim 2026 On Numara sonuç sorgulama ekranı...
30 EKİM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara sonuçları açıklandı.
30 Ekim On Numara sonuçları:
1 - 2 - 3 - 5 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 28
32 - 36 - 38 - 52 - 56 - 57 - 61 - 70 - 73 - 77 - 80
On Numara'da büyük ikramiye (5.571.176,7 ₺) devretti.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.