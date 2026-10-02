Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu severler On Numara sonuçları sorgulaması yapıyor. En son On Numara'da 1.241.774,85 TL'lik büyük ikramiye iki talihlinin oldu. Şimdi ise gözler yeni çekiliş sonuçlarına çevrildi. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. On Numara oyununda her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, 2 Ekim 2026 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından da yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından bu akşamki On Numara sonuçları ile kazanan numaralar listesi duyurulacak. Peki, 2 Ekim 2026 On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        2

        ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        On Numara sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrasında belli olacak.

        ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        NASIL OYNANIR?

        On Numara oyunu artık Millipiyangoonline.com'da.

        Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

        3

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #on numara çekiliş sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"