On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu severler On Numara sonuçları sorgulaması yapıyor. En son On Numara'da 1.241.774,85 TL'lik büyük ikramiye iki talihlinin oldu. Şimdi ise gözler yeni çekiliş sonuçlarına çevrildi. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. On Numara oyununda her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, 2 Ekim 2026 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar
On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından da yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından bu akşamki On Numara sonuçları ile kazanan numaralar listesi duyurulacak. Peki, 2 Ekim 2026 On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrasında belli olacak.
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NASIL OYNANIR?
On Numara oyunu artık Millipiyangoonline.com'da.
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 15 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.