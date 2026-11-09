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        Haberler Bilgi On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 9 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 9 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Milli Piyango Online tarafından düzenlenen On Numara'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Haftanın ilk On Numara çekilişine katılanlar, kuponlarında yer alan numaraların kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için On Numara sonuç ekranına yöneldi. Peki, 9 Kasım 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte On Numara sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi, şans oyunuseverlerin gündeminde yer alıyor. Çekilişin ardından 10 bilen, 9 bilen, 8 bilen ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazananların sayısı merak ediliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden bilet sorgulama yapabiliyor. Peki, On Numara çekilişinde günün kazanan numaraları hangileri ve bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 9 Kasım On Numara sonuçları...

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        9 KASIM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları sonuçları açıklandı.

        İşte On Numara sonuçları:

        1 - 8 - 9 - 13 - 21 - 27 - 28 - 29 - 34 - 37 - 40

        42 - 43 - 47 - 57 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 - 74

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        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.

        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
        #milli piyango
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