2027 KPSS takvimi, memur olma hedefiyle sınava hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde KPSS A Grubu oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Peki, 2027 2027 KPSS ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, ortaöğretim, önlisans, lisans sınav bilgilerine ilişkin tüm detaylar...