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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM duyurdu, KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu! 2027 KPSS ne zaman?

        ÖSYM duyurdu, KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu! 2027 KPSS ne zaman?

        ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylelikle kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların beklediği KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Açıklanan takvime göre KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu eylül ayında yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise eylül ayının ilerleyen günlerinde iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları temmuz ayında alınacak ve başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru günlerini takip edecek. Peki, 2027 KPSS ne zaman yapılacak, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2027 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        2027 KPSS takvimi, memur olma hedefiyle sınava hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde KPSS A Grubu oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Peki, 2027 2027 KPSS ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, ortaöğretim, önlisans, lisans sınav bilgilerine ilişkin tüm detaylar...

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        2027 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM'nin 2027 sınav takvimine göre KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavlarının birinci gün oturumları 18 Eylül'de, ikinci gün oturumları ise 19 Eylül 2027'de yapılacak.

        Adayların sınava hazırlık sürecinde katılacakları oturumları ve başvuru koşullarını ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

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        2027 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2027 KPSS A Grubu başvuruları 8 Temmuz 2027 tarihinde başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumları için başvuru sürecinin ayrıntıları ÖSYM takviminde ayrı ayrı belirtildi.

        Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvurular 8-19 Temmuz 2027 tarihleri arasında alınacak. Alan Bilgisi oturumları için başvuruların da 19 Temmuz'da başlaması öngörülüyor.

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        KPSS 2027 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de takvimde yer aldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geç başvuru günü 28 Temmuz 2027 olarak belirlendi. Alan Bilgisi oturumları için ise geç başvurular 29 Temmuz 2027 tarihinde yapılabilecek.

        Adayların geç başvuru işlemlerini ve sınav ücretlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzdaki koşullara göre tamamlamaları gerekiyor.

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        2027 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin açıkladığı takvimde 2027 KPSS sonuçlarının 13 Ekim 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.

        Sınav takviminde güncelleme yapılabileceği için adayların başvuru, sınav ve sonuç tarihleriyle ilgili duyuruları ÖSYM'nin resmî internet sitesinden takip etmesi önem taşıyor.

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        2027 KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI YAPILACAK MI?

        ÖSYM'nin yayımladığı 2027 sınav takviminde KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim oturumları yer almıyor. Açıklanan KPSS tarihleri A Grubu oturumlarına ilişkin olarak duyuruldu.

        Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının katıldığı KPSS oturumlarına ilişkin yeni bir duyuru yapılması halinde güncel bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılacak.

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        #KPSS
        #ÖSYM
        #kpss başvuru tarihi
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