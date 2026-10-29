Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖZYES ek yerleştirme nasıl yapılır?

        ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖZYES ek yerleştirme nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın merkezi yerleştirmeleri ardından ek tercih süreci başladı. Peki ÖZYES ek yerleştirme nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı. Türkiye’de üniversitelerin özel yetenekle öğrenci alan bazı spor programlarına girmek isteyen adayların girdiği sınav olan ÖZYES ek yerleştirmesi için son tarih belli oldu. İşte, ÖZYES ek yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler…

        2

        ÖZYES EK TERCİHLER BAŞLADI

        Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri 28 Ekim tarihinde itibarıyla başladı.

        Adaylar tercihlerini, 28 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        ÖZYES EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÖZYES EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı

        Kocaeli'nde, kebapçı dükkanı sahibi 53 yaşındaki Dinçer Kılıççeken'i öldüren 20 yaşındaki Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalandı. Başboğa'nın, temmuz ayında silahlı kavgada ölen kardeşi 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi (İHA)

        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti