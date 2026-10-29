ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖZYES ek yerleştirme nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın merkezi yerleştirmeleri ardından ek tercih süreci başladı. Peki ÖZYES ek yerleştirme nasıl yapılır?
ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı. Türkiye’de üniversitelerin özel yetenekle öğrenci alan bazı spor programlarına girmek isteyen adayların girdiği sınav olan ÖZYES ek yerleştirmesi için son tarih belli oldu. İşte, ÖZYES ek yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler…
ÖZYES EK TERCİHLER BAŞLADI
Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri 28 Ekim tarihinde itibarıyla başladı.
Adaylar tercihlerini, 28 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
ÖZYES EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.