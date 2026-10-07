Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi EuroLeague'in 4. haftasında basketbolseverlerin karşısına çıkacak. Fenerbahçe Tarfin, son maçında Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek üçte üç yaparken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenerek namağlup serisini sürdürdü. İki takımın da üç galibiyetle başladığı sezonda bu karşılaşma sıralama açısından da önem taşıyor. Fenerbahçe Tarfin deplasmanda galibiyet ararken Panathinaikos ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle serisini devam ettirmek istiyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı...