Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de hedef 4'te 4
Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı için basketbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. EuroLeague'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe Tarfin, geride kalan üç maçını kazanarak namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Kritik mücadelede iki takım galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague'de Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı tarihi ve saati...
Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi EuroLeague'in 4. haftasında basketbolseverlerin karşısına çıkacak. Fenerbahçe Tarfin, son maçında Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek üçte üç yaparken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenerek namağlup serisini sürdürdü. İki takımın da üç galibiyetle başladığı sezonda bu karşılaşma sıralama açısından da önem taşıyor. Fenerbahçe Tarfin deplasmanda galibiyet ararken Panathinaikos ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle serisini devam ettirmek istiyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı...
PANATHINAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanacak mücadelede Fenerbahçe Tarfin, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak EuroLeague'deki namağlup unvanını korumaya çalışacak. Karşılaşma 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.
PANATHINAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbolseverlerin merak ettiği Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçının başlama saati belli oldu. EuroLeague'in 4. haftasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Panathinaikos'un sahası Telekom Center'da oynanacak.
PANATHINAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelenin S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri güncel programlarda da bu şekilde yer alıyor.
FENERBAHÇE TARFİN NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler son olarak Dubai Basketbol karşısında 76-66'lık galibiyet elde etti. Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos deplasmanında da kazanarak dörtte dört yapmayı hedefliyor.