PASTIRMA SICAKLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN? Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak?
Havaların serinlemeye başladığı sonbahar döneminde, sıcaklıkların kısa süreli yeniden yükseldiği pastırma yazı merak konusu oldu. 2026 yılında bu sıcak hava döneminin hangi tarihlerde etkili olabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, özellikle Ekim ve Kasım aylarındaki hava değişimlerini yakından izliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkabilen sıcaklıklarla kendini gösteren pastırma sıcaklarının süresi ve hangi aya denk geldiği de araştırılıyor. Peki pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün devam eder? İşte pastırma yazına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Sonbaharda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, mevsim içinde görülebilen kısa süreli ısınma dönemi yeniden gündeme geldi. Halk arasında pastırma yazı olarak bilinen bu süreçte sıcaklıkların birkaç günlüğüne yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. 2026 yılı için olası tarih aralığını araştıran vatandaşlar, özellikle ekim sonu ve kasım başındaki hava durumuna odaklanmış durumda. Peki pastırma sıcakları hangi dönemde etkili olur, ne kadar sürer ve bu yıl ne zaman görülebilir? İşte konuya ilişkin merak edilenler…
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.
Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma yazı olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemi, çoğunlukla sonbaharın son bölümünde görülüyor. Bu dönem genellikle ekim ayının son günlerinden başlayarak kasım ayının ilk yarısına kadar etkisini gösterebiliyor.
2026 yılına ilişkin beklentilerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki süreçte yaşanabileceği öngörülüyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.
Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEDE AYNI HİSSEDİLMİYOR
Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.
Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.