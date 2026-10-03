PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.

Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.