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        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Pastırma yazı hangi aya denk geliyor?

        Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Pastırma yazı hangi aya denk geliyor?

        Eylül ayının sonuna doğru pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih merak ediliyor. Tam kış aylarına girmeden havaların kısa süreliğine ısınacağı pastırma yazı etkili olacak. Pastırma sıcaklarının süresi her yıl atmosferdeki yüksek basınç koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Pastırma yazı hangi aya denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Sonbahara yaklaşırken pastırma sıcaklıklarının süresi gündeme geliyor. Birçok ilde hava sıcaklıkları düştü ve yurdun büyük bir bölümünde kış yüzünü göstermeye başladı. Kış ayları gelmeden pastırma sıcağı ülke geneli etkili oluyor. Ayrıca duruma göre pastırma yazı bazı yıllar hiç yaşanmazken, bazen de yıl içerisinde birden fazla olabiliyor. Peki pastırma sıcakları bu sene olacak mı, ne zaman gerçekleşecek? Pastırma yazı hangi ayda olacak?

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        PASTIRMA SICAKLARI TAKVİMİ VE AYI

        Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir.Türkiye’de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.

        Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.

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        PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

        Pastırma sıcakları; gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması, geceleri ise soğukların devam etmesiyle karakterize edilir. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzü açık olur, rüzgar azalır ve güneşli günler yaşanır. Adını, bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alır. Çünkü güneşli ve kuru hava, pastırmanın olgunlaşması için uygun koşullar sağlar.

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