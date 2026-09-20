BUGÜN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ | 20 Eylül 2026 yarın hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yarın düzenlenecek koşu organizasyonu kapsamında Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde uygulanacak trafik tedbirleri açıklandı. Buna göre, saat 06.00 itibarıyla başlayacak yol kapatmaları etkinlik sona erene kadar devam edecek, sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi.