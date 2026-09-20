BUGÜN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ | 20 Eylül 2026 yarın hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?
20 Eylül Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek koşu organizasyonu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesine gidilecek. Etkinlik kapsamında belirlenen cadde ve sokaklar belirli saat aralıklarında araç geçişine kapatılacak. Peki, 20 Eylül Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, Fatih ile Beyoğlu'nda trafiğe kapanacak yollar nereler? İşte etkinlik nedeniyle geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul’da 20 Eylül Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yeniden düzenlenecek. Organizasyon süresince Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan belirli cadde ve sokaklarda araç girişine geçici süreyle izin verilmeyecek. Hafta sonu kent içinde seyahat edecek vatandaşlar, güzergahlarını önceden belirlemek için “İstanbul’da pazar günü hangi yollar kapalı?” ve “Fatih-Beyoğlu trafiğe kapatılan yollar hangileri?” sorularına yanıt arıyor. İşte etkinlik kapsamında ulaşıma kapanacak yolların güncel listesi...
20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yarın düzenlenecek koşu organizasyonu kapsamında Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde uygulanacak trafik tedbirleri açıklandı. Buna göre, saat 06.00 itibarıyla başlayacak yol kapatmaları etkinlik sona erene kadar devam edecek, sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi.
YARIN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Trafik düzenlemesi kapsamında Fatih ilçesinde Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan yönündeki bölümleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih tarafındaki geçişi araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücüler ulaşımda alternatif olarak Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü güzergahlarını kullanabilecek.
Beyoğlu’nda ise Refik Saydam Caddesi ile Tersane Caddesi’nin Atatürk Köprüsü’ne bağlantı sağlayan yollarında geçici trafik kısıtlaması uygulanacak.