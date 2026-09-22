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        Haberler Bilgi PMYO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026: 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

        PMYO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026: 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

        25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları için beklenen duyuru geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, 25. dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 PMYO sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        Binlerce adayın merakla beklediği 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 22 Eylül 2026 Salı günü yapılan açıklama doğrultusunda PMYO mülakat sınavı sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, PMYO sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

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        PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

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        PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, PMYO sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

        e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ‘’https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama’’ adresi üzerinden sonuçlara erişilebilecek.

        PMYO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada PMYO Giriş Sınavı sonuçları ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

        "2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

        Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

        Tüm adaylara ilanen duyurulur."

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        25. DÖNEM PMYO KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

        Erkek aday: 2 bin 560

        Kadın aday: 630

        Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları: 60

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        #25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları
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