PMYO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026: 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada PMYO Giriş Sınavı sonuçları ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

"2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."