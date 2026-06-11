Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım sürüyor. Yılın ilk üç faiz kararının ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda politika faizine ilişkin yeni karar alınacak. Piyasalar yalnızca faiz oranını değil, karar metnindeki yönlendirmeleri de yakından izleyecek. Son dönemde açıklanan enflasyon ve büyüme verileri kararın önemini artırmış durumda. Ekonomi çevrelerinde faizlerin sabit tutulup tutulmayacağına ilişkin farklı beklentiler bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2026? İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...