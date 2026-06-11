PPK TCMB faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş hızlandı. Yatırımcılar, mevduat sahipleri, kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar ve iş dünyası gözünü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. Özellikle son enflasyon verilerinin ardından faiz kararının piyasalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kredi faizleri üzerinde etkili olması beklenen karar için geri sayım başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası haziran ayı faiz toplantısı tarihi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım sürüyor. Yılın ilk üç faiz kararının ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda politika faizine ilişkin yeni karar alınacak. Piyasalar yalnızca faiz oranını değil, karar metnindeki yönlendirmeleri de yakından izleyecek. Son dönemde açıklanan enflasyon ve büyüme verileri kararın önemini artırmış durumda. Ekonomi çevrelerinde faizlerin sabit tutulup tutulmayacağına ilişkin farklı beklentiler bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2026? İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 11 Haziran 2026 Perşembe günü 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU NİSAN 2026?
TCMB son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Haziran toplantısında ise bankanın yeni ekonomik veriler ışığında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.
PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
2026 PPK TOPLANTI TARİHLERİ
TCMB'nin yayımladığı takvime göre haziran toplantısının ardından yıl içinde faiz kararlarının açıklanacağı tarihler şöyle:
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026