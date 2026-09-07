Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı takvimi

RAMAZAN BAYRAMI 2027 TARİHLERİ

1.Gün: 9 Mart 2027 Salı

2.Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

3.Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Ramazan ayı, İslam dininde oruç, ibadet, sabır, yardımlaşma ve manevi arınma açısından çok önemli ve mübarek bir aydır. Müslümanlar imsak vaktinden güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan davranışlardan uzak durur. Oruç, nefsi terbiye etmeyi ve sabrı öğretir.

Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirilmeye başlandığı kabul edilir. Bu nedenle Kur’an okumaya ve anlamını düşünmeye daha fazla önem verilir. Namaz, dua, tövbe ve diğer ibadetler artırılır. Teravih namazı Ramazan ayının önemli ibadetlerindendir.