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        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı takvimi

        Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı takvimi

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müslümanların iftar sofraları kurduğu, maneviyatın güçlendiği mübarek Ramazan ayı tarihi belli oldu. 2027 yılında şubat ayında başlayacak olan Ramazan ayının ilk orucunu tutacak vatandaşlar için il il imsak ve sahur vakitleri değişecek. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Müslümanlar, sahurdan iftara kadar oruç ibadetini yerine getirecek. İşte, 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

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        RAMAZAN NE ZAMAN?

        Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak, 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona erecek. İlk oruç için Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak.

        Başlangıç: 8 Şubat 2027 Pazartesi

        Son gün: 8 Mart 2027 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı

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        RAMAZAN BAYRAMI 2027 TARİHLERİ

        1.Gün: 9 Mart 2027 Salı

        2.Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

        3.Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

        RAMAZAN AYI ÖNEMİ

        Ramazan ayı, İslam dininde oruç, ibadet, sabır, yardımlaşma ve manevi arınma açısından çok önemli ve mübarek bir aydır. Müslümanlar imsak vaktinden güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan davranışlardan uzak durur. Oruç, nefsi terbiye etmeyi ve sabrı öğretir.

        Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirilmeye başlandığı kabul edilir. Bu nedenle Kur’an okumaya ve anlamını düşünmeye daha fazla önem verilir. Namaz, dua, tövbe ve diğer ibadetler artırılır. Teravih namazı Ramazan ayının önemli ibadetlerindendir.

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