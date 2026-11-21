Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta de Vigo ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda bulunduğu İspanyol devi, ligdeki zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun mücadelede nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu oldu. Özellikle Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, Real Madrid-Celta de Vigo karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Real Madrid Celta de Vigo maçı başlama saati ve canlı yayın bilgisi...