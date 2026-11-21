Real Madrid Celta de Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
İspanya LaLiga'da heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, sahasında Celta de Vigo'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Eflatun-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği maç öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Madrid-Celta de Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Celta maçı canlı izle ekranı...
Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta de Vigo ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda bulunduğu İspanyol devi, ligdeki zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun mücadelede nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu oldu. Özellikle Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, Real Madrid-Celta de Vigo karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Real Madrid Celta de Vigo maçı başlama saati ve canlı yayın bilgisi...
REAL MADRID-CELTA DE VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid ile Celta de Vigo maçı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak.
REAL MADRID-CELTA DE VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Celta de Vigo karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi S Sport'un televizyon yayını veya S Sport Plus dijital platformu üzerinden takip edebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?
Real Madrid'in Celta de Vigo karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda Arda Güler de yer aldı. Milli futbolcunun mücadelede forma giymesi bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan muhtemel kadro tahminlerinde Arda Güler'in ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Mourinho'nun tercihine göre sağ kanat veya hücum hattına yakın bir orta saha pozisyonunda görev alabilecek.
Arda Güler, 2026-2027 sezonunda gösterdiği performansla Real Madrid'in önemli hücum oyuncularından biri haline geldi.
REAL MADRID-CELTA DE VIGO MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde açıklanan kadro tahminlerine göre iki takımın muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella, Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.
Celta de Vigo: Radu, Javi Rodriguez, Cáceres, Marcos Alonso, Carreira, Moriba, Febas, Rueda, Hugo Alvarez, Jutglà, Durán.
REAL MADRID-CELTA DE VIGO MAÇI CANLI İZLE
Real Madrid-Celta de Vigo karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için maç bilgileri:
- Karşılaşma: Real Madrid-Celta de Vigo
- Tarih: 21 Kasım 2026 Cumartesi
- Saat: 23.00
- Lig: İspanya LaLiga
- Hafta: 13. hafta
- Stadyum: Santiago Bernabeu
- TV kanalı: S Sport
- Dijital yayın: S Sport Plus