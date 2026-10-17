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        Haberler Bilgi RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığının 31 bin 54 sözleşmeli personel alımına ilişkin gelişmeler, sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Personel eksikliğinin bulunduğu bölgelerde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan kadro düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Adaylar, alımların hangi tarihte başlayacağını, hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Sağlık alanında istihdam edilmek isteyen adayların beklediği 31 bin 54 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığının personel ihtiyacını karşılamak ve sağlık kuruluşlarındaki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından başvuru takvimi, kontenjanlar ve alım yapılacak meslek grupları yeniden gündeme geldi. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişi, alım sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kaç kişilik kadro açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        Sağlık Bakanlığı'nın 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin görevlendirileceği hizmet birimlerinin belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, sağlık çalışanı temininde zorluk yaşanan bölgeler ve hizmet alanlarında personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığının 4924 sayılı Kanun kapsamında 2027 yılında personel istihdam edeceği hizmet birimleri belli oldu. Alımlara ilişkin başvuru takvimi ise henüz açıklanmadı. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet alanları belirlendi. Kontenjanların 31 bin 40'ı yataklı tedavi hizmetlerine ayrılırken acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde ise 6 personel istihdam edilecek.

        Sağlık Bakanlığının belirlediği kontenjanlarda en büyük payı uzman tabip ve tabip kadroları oluşturuyor. Diğer sağlık meslek gruplarına ayrılan kadrolarla birlikte branşlara göre personel sayıları şöyle sıralanıyor:

        - Uzman tabip: 25 bin 955

        - Tabip: 5 bin 61

        - Sağlık memuru: 25

        - Ebe: 9

        - Hemşire: 2

        - Diyetisyen: 1

        - Sağlık teknikeri: 1

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