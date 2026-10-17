RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet alanları belirlendi. Kontenjanların 31 bin 40'ı yataklı tedavi hizmetlerine ayrılırken acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde ise 6 personel istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kontenjanlarda en büyük payı uzman tabip ve tabip kadroları oluşturuyor. Diğer sağlık meslek gruplarına ayrılan kadrolarla birlikte branşlara göre personel sayıları şöyle sıralanıyor:

- Uzman tabip: 25 bin 955

- Tabip: 5 bin 61

- Sağlık memuru: 25

- Ebe: 9

- Hemşire: 2

- Diyetisyen: 1

- Sağlık teknikeri: 1