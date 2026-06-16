16 Haziran Salı Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve atama kararları gündemi meşgul etmeye başladı. Günün sayısında yürütme ve idare bölümüne ilişkin önemli kararlar yer aldı. Anayasa Kararları Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki, 16 Haziran Salı Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte 16 Haziran 2026 Salı Resmi Gazete'de alınan kararlar...
16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yasama, yürütme ve idare bölümlerinde yer alan düzenlemeler kamuoyunun gündemine oturdu. Peki Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte 16 Haziran Salı Resmi Gazete kararlarına ilişkin detaylar…
16 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?
16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürütme ve idare bölümüne ilişkin çeşitli düzenlemeler, yönetmelikler ve tebliğler yer aldı. Günün sayısında kamu kurumlarını ilgilendiren kararların yanı sıra farklı alanlara ilişkin mevzuat değişiklikleri de yayımlandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 58)
–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:20)
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/17)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/21)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2024/236, K: 2026/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/5, K: 2026/68 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/32193 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2025 Tarihli ve 2020/22992 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri