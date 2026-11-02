REYTİNG SONUÇLARI 1 KASIM 2026 SIRALAMASI: Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 yarıştı! Dün en çok ne izlendi? İşte Total, AB ve ABC1'de zirveye yerleşen yapım
1 Kasım 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Ömür Usta, Kanal D'de Daha 17 dizileri yayınlandı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrildi. Peki dün en çok ne izlendi? Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte 1 Kasım 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralaması…
1 Kasım 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting rekabetinin sonuçları merak ediliyor. Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının izlenme durumları araştırılıyor. Haftanın son gününde Total, AB ve ABC1’de hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyen izleyiciler, 1 Kasım 2026 reyting sonuçlarına odaklandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 1 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
1 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Kasım 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı.
Total reyting sıralamasında Daha 17 birinci, Ömür Usta ikinci, Teşkilat üçüncü oldu.
AB kategorisinde Ömür Usta ilk sırada yer alırken Daha 17 ikinci, Daha 17 (Özet) üçüncü sıraya yerleşti.
ABC1 kategorisinde ise Ömür Usta birinci, Daha 17 ikinci, Teşkilat üçüncü oldu.
İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar;
1 KASIM 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 Daha 17 Kanal D
2 Ömür Usta NOW
3 Teşkilat TRT 1
4 Ömür Usta (Özet) NOW
5 Daha 17 (Özet) Kanal D
6 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW
7 Show Ana Haber Show TV
8 MasterChef Türkiye TV8
9 Teşkilat (Özet) TRT 1
10 Kanal D Ana Haber Kanal D
1 KASIM 2026 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
1 Ömür Usta NOW
2 Daha 17 Kanal D
3 Daha 17 (Özet) Kanal D
4 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW
5 Ömür Usta (Özet) NOW
6 Teşkilat TRT 1
7 MasterChef Türkiye TV8
8 Show Ana Haber Show TV
9 Kanal D Ana Haber Kanal D
10 Teşkilat (Özet) TRT 1
1 KASIM 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
1 Ömür Usta NOW
2 Daha 17 Kanal D
3 Teşkilat TRT 1
4 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW
5 Ömür Usta (Özet) NOW
6 Daha 17 (Özet) Kanal D
7 MasterChef Türkiye TV8
8 Show Ana Haber Show TV
9 Kanal D Ana Haber Kanal D
10 Teşkilat (Özet) TRT 1