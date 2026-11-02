REYTİNG SONUÇLARI 1 KASIM 2026 SIRALAMASI: Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 yarıştı! Dün en çok ne izlendi? İşte Total, AB ve ABC1'de zirveye yerleşen yapım

1 Kasım 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting rekabetinin sonuçları merak ediliyor. Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının izlenme durumları araştırılıyor. Haftanın son gününde Total, AB ve ABC1’de hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyen izleyiciler, 1 Kasım 2026 reyting sonuçlarına odaklandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 1 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...