Reyting sonuçları 19 Temmuz Pazar || Dünya Kupası Finali reytinglere damgasını vurdu! AB ve Total reyting sıralaması

Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle İspanya Arjantin maçı yani Dünya Kupası final maçı reytinglere damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 19 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...