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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Temmuz Pazar || Dünya Kupası Finali reytinglere damgasını vurdu! AB ve Total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 19 Temmuz Pazar || Dünya Kupası Finali reytinglere damgasını vurdu! AB ve Total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani 19 Temmuz Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle İspanya Arjantin maçı yani Dünya Kupası Final maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 19 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle İspanya Arjantin maçı yani Dünya Kupası final maçı reytinglere damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 19 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 19 TEMMUZ

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 19 TEMMUZ

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 19 TEMMUZ

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