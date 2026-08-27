Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 26 AĞUSTOS 2026: AB, Total sıralaması ile Almanya-Türkiye maçı, Lyon-Fenerbahçe maçı, Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye reytinglerde kaçındı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 26 AĞUSTOS 2026: AB, Total sıralaması ile Almanya-Türkiye maçı, Lyon-Fenerbahçe maçı, Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye reytinglerde kaçındı oldu?

        26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam TRT 1'de 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Almanya-Türkiye maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ekrana geldi. Star TV'de Doğanın Kanunu dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçındı oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon izleyicileri, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yayınlanan programların Total ve AB reyting sıralamalarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Dün akşam Almanya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşurken, Lyon-Fenerbahçe mücadelesi yayınlandı. Öte yandan Doğanın Kanunu dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte, 26 Ağustos 2026 reyting sonuçları...

        2

        26 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA TOTAL SIRALAMASI

        5
        ÖNERİLEN VİDEO
        #26 Ağustos reyting sonuçları
        #dünün reyting sonuçları
        #reyting sıralaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!