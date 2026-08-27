REYTİNG SONUÇLARI 26 AĞUSTOS 2026: AB, Total sıralaması ile Almanya-Türkiye maçı, Lyon-Fenerbahçe maçı, Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye reytinglerde kaçındı oldu?
26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam TRT 1'de 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Almanya-Türkiye maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ekrana geldi. Star TV'de Doğanın Kanunu dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçındı oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması!
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:38 Güncelleme:
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Televizyon izleyicileri, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yayınlanan programların Total ve AB reyting sıralamalarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Dün akşam Almanya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşurken, Lyon-Fenerbahçe mücadelesi yayınlandı. Öte yandan Doğanın Kanunu dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte, 26 Ağustos 2026 reyting sonuçları...
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26 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
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26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI