REYTİNG SONUÇLARI 26 AĞUSTOS 2026: AB, Total sıralaması ile Almanya-Türkiye maçı, Lyon-Fenerbahçe maçı, Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye reytinglerde kaçındı oldu?

Televizyon izleyicileri, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yayınlanan programların Total ve AB reyting sıralamalarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Dün akşam Almanya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşurken, Lyon-Fenerbahçe mücadelesi yayınlandı. Öte yandan Doğanın Kanunu dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte, 26 Ağustos 2026 reyting sonuçları...