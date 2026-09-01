Reyting sonuçları 31 Ağustos 2026: İzlanda-Türkiye maçı, Altı Üstü İstanbul, MasterChef… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları 31 Ağustos 2026 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de İzlanda - Türkiye maçı basketbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Daha 17 dizisi tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken Star TV'de Hababam Sınıfı Tatilde ve NOW TV'de Umudumuz Şaban filmleri yayınlandı. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 31 Ağustos 2026 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 31 Ağustos Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye, İzlanda - Türkiye maçı, Güldür Güldür Show, Daha 17, Hababam Sınıfı Tatilde ve Umudumuz Şaban yapımları ekranlara geldi. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Ağustos 2026 reyting sonuçları birincisi.
31 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
31 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
31 AĞUSTOS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI