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        Haberler Bilgi Gündem Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Cumartesi hangi yapım zirvede yer aldı?

        Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Cumartesi hangi yapım zirvede yer aldı?

        13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu, zirvede sürpriz bir değişim yaşandı mı? Total, AB ve ABC1 gruplarında liderlik yarışı nefes keserken, sonuçların detayları gündeme damga vurdu. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Reytinglerde büyük rekabet! 13 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen yapımlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, hangi programın birinci olduğu merak konusu oldu. İzlenme oranlarında yaşanan değişimler ve günün kazananı haberimizde…

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        13 HAZİRAN CUMARTESİ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Zirve açık ara ipi göğüsledi. İşte 13 Haziran Cumartesi akşamı reyting sıralaması...

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        13 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Güller ve Günahlar - Kanal D

        2. Katar-İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        3. Güller Ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        4. Brezilya-Fas Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        5. Masterchef Türkiye - TV 8

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        13 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Katar-İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        2. Brezilya-Fas Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        3. Güller ve Günahlar - Kanal D

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        13 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1. Katar-İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        2. Güller ve Günahlar - Kanal D

        3. Brezilya-Fas Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

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