REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 25 Eylül 2026 Cuma ABC, AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Türkiye-Fransa, Kızılcık Şerbeti, MasterChef...

Dün akşam ekranlara gelen programların reyting performansı belli oldu. Televizyon kanallarının iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıktığı gecede, dizi, yarışma, gündüz kuşağı ve spor yayınlarının elde ettiği sonuçlar merak edildi. ATV’de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ile Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki, 25 Eylül 2026 reyting listesinde hangi yapım ilk sırada yer aldı? Total, AB ve ABC gruplarında zirvenin sahibi kim oldu? İşte günün reyting sonuçları ve tüm sıralama…