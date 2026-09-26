REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 25 Eylül 2026 Cuma ABC, AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Türkiye-Fransa, Kızılcık Şerbeti, MasterChef...
25 Eylül 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları, izleyicilerin ve kanalların gündemindeki yerini aldı. Yeni bölümler, yarışma programları, diziler ve futbol karşılaşmalarıyla dolu yayın akışında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu oldu. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve ATV'de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi mücadelesi izleyiciyle buluştu. Peki, 25 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte günün reyting sıralaması ve detaylar…
Dün akşam ekranlara gelen programların reyting performansı belli oldu. Televizyon kanallarının iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıktığı gecede, dizi, yarışma, gündüz kuşağı ve spor yayınlarının elde ettiği sonuçlar merak edildi. ATV’de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ile Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki, 25 Eylül 2026 reyting listesinde hangi yapım ilk sırada yer aldı? Total, AB ve ABC gruplarında zirvenin sahibi kim oldu? İşte günün reyting sonuçları ve tüm sıralama…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
25 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Dünün reyting sonuçlarına göre ATV’de izleyici ile buluşan Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması tüm kategorilerde 1. sırada yer aldı.
Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde 2. sıraya yerleşti.
25 EYLÜL 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
1. Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması — ATV
2. Kızılcık Şerbeti — Show TV
3. Müge Anlı İle Tatlı Sert — ATV
4. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
5. Esra Erol'da — ATV
6. Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber — NOW
7. MasterChef Türkiye — TV8
8. Taşacak Bu Deniz (TKR) — TRT 1
9. Milli Maça Doğru — ATV
10. ATV Ana Haber — ATV
25 EYLÜL 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması — ATV
2. Kızılcık Şerbeti — Show TV
3. Müge Anlı İle Tatlı Sert — ATV
4. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
5. Esra Erol'da — ATV
6. Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber — NOW
7. MasterChef Türkiye — TV8
8. Taşacak Bu Deniz (TKR) — TRT 1
9. Milli Maça Doğru — ATV
10. ATV Ana Haber — ATV
25 EYLÜL 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması — ATV
2. Kızılcık Şerbeti — Show TV
3. Müge Anlı İle Tatlı Sert — ATV
4. Esra Erol'da — ATV
5. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
6. Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber — NOW
7. ATV Ana Haber — ATV
8. Show Ana Haber — Show TV
9. Kuralsız Sokaklar — Kanal D
10. Taşacak Bu Deniz (TKR) — TRT 1