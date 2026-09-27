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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları açıklandı! 26 Eylül 2026 Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 26 Eylül 2026 Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        26 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen Mercan Köşk, MasterChef Türkiye ve Güller ve Günahlar reyting sıralamasında karşı karşıya geldi. Gecenin kazananı ve yapımların kategorilere göre sıralaması merak ediliyor. Peki, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 26 Eylül Cumartesi reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        26 Eylül’de yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi ve yarışma programlarının reyting sonuçları belli oldu. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yarıştı. İşte, 26 Eylül Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları...

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        26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        TOTAL

        1. Güller ve Günahlar – Kanal D

        2. Gönül Dağı – TRT 1

        3. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

        4. MasterChef Türkiye – TV8

        5. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        6. Mercan Köşk – ATV

        7. Başkalarının Hayatı – Star TV

        8. Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

        9. Show Ana Haber – Show TV

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

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        AB İLK 10

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. Güller ve Günahlar – Kanal D

        3. Gönül Dağı – TRT 1

        4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        5. Mercan Köşk – ATV

        6. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

        7. Başkalarının Hayatı – Star TV

        8. Show Ana Haber – Show TV

        9. MasterChef Türkiye Özet – TV8

        10. ATV Ana Haber – ATV

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        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        1. Güller ve Günahlar – Kanal D

        2. MasterChef Türkiye – TV8

        3. Gönül Dağı – TRT 1

        4. Mercan Köşk – ATV

        5. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        6. Başkalarının Hayatı – Star TV

        7. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

        8. Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

        9. Show Ana Haber – Show TV

        10. Anne Yarısı (TKR) – NOW

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