Reyting sonuçları açıklandı! 26 Eylül 2026 Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu?

26 Eylül’de yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi ve yarışma programlarının reyting sonuçları belli oldu. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yarıştı. İşte, 26 Eylül Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları...