DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 8 Eylül 2026 Dün Total, AB, ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu? A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet, MasterChef Türkiye...

8 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izlenme oranları merak konusu oldu. Yeni sezon dizilerinin başlamasıyla birlikte reyting rekabeti yeniden hız kazanırken, Kanal D’de Haysiyet, ATV’de A.B.İ., Star TV’de Tuzlu Kahve ve TV8’de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığı, özellikle yeni başlayan dizilerin ekran performansı açısından yakından takip ediliyor. Peki, 8 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan yapım hangisi? İşte dün akşamın reyting sıralaması…