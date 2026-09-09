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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 8 Eylül 2026 Dün Total, AB, ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu? A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet, MasterChef Türkiye...

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 8 Eylül 2026 Dün Total, AB, ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu? A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet, MasterChef Türkiye...

        Yeni sezon yapımlarının peş peşe ekrana gelmesiyle birlikte 8 Eylül Salı akşamının reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, ATV'nin sezon dönüşü yapan yapımı A.B.İ., Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve ve TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralama, özellikle yeni dizilerin ekran yolculuğundaki ilk performansını göstermesi açısından önem taşıyor. Peki, 8 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşamın birincisi hangi yapım oldu? İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        8 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izlenme oranları merak konusu oldu. Yeni sezon dizilerinin başlamasıyla birlikte reyting rekabeti yeniden hız kazanırken, Kanal D’de Haysiyet, ATV’de A.B.İ., Star TV’de Tuzlu Kahve ve TV8’de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığı, özellikle yeni başlayan dizilerin ekran performansı açısından yakından takip ediliyor. Peki, 8 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan yapım hangisi? İşte dün akşamın reyting sıralaması…

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        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Dünün reyting sonuçları açıklandı. 8 Eylül 2026 reyting sonuçlarına göre tüm kategorilerde zirvenin sahibi Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve oldu.

        ABC1 kategorisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci sırada yer alırken, AB grubunda MasterChef Türkiye, Total kategorisinde ise A.B.İ. ikinci oldu.

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        8 EYLÜL 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1. Tuzlu Kahve – Star TV

        2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        3. A.B.İ. – ATV

        4. Haysiyet – Kanal D

        5. MasterChef Türkiye – TV8

        6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        7. Esra Erol'da – ATV

        8. Tuzlu Kahve (Özet) – Star TV

        9. ATV Ana Haber – ATV

        10. Recep İvedik 7 (T.S) – NOW

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        8 EYLÜL 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Tuzlu Kahve – Star TV

        2. MasterChef Türkiye – TV8

        3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        4. A.B.İ. – ATV

        5. Haysiyet – Kanal D

        6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        7. Tuzlu Kahve (Özet) – Star TV

        8. Esra Erol'da – ATV

        9. Recep İvedik 7 (T.S) – NOW

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

        5

        8 EYLÜL 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Tuzlu Kahve – Star TV

        2. A.B.İ. – ATV

        3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        4. Haysiyet – Kanal D

        5. MasterChef Türkiye – TV8

        6. Esra Erol'da – ATV

        7. ATV Ana Haber – ATV

        8. Tuzlu Kahve (Özet) – Star TV

        9. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

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        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #reyting sonuçları açıklandı
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