Saatler geri alınacak mı? 2026 Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?

''Saatler geri alınacak mı, Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?'' Sorularının yanıtı günün en çok araştırılan konusu oluyor. Yaz ayının bitmesiyle gündüzlerin kısalıp geceler uzamaya başladı. Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saatinin kalıcı olması kararlaştırılmıştı. Peki Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?