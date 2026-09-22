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        Haberler Bilgi Yaşam Saatler geri alınacak mı? 2026 Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?

        Saatler geri alınacak mı? 2026 Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?

        Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ederken saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Yaz ve kış saati uygulaması neticesinde eski model cihazlar, kendisini otomatik olarak değiştiriyor. Türkiye'de yaşayan yurttaşlar ise yaz saati uygulamasından kış saatine geçiş olup olmadığını tartışıyor. Peki saatler geri alındı mı? Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye'de uygulanacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        ''Saatler geri alınacak mı, Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?'' Sorularının yanıtı günün en çok araştırılan konusu oluyor. Yaz ayının bitmesiyle gündüzlerin kısalıp geceler uzamaya başladı. Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saatinin kalıcı olması kararlaştırılmıştı. Peki Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?

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        AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

        Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2026 takvimine göre yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. Türkiye'de ise aynı tarihte saat değişikliği yapılmayacak.

        TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

        Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Son olarak Bakanlar kurulu kararıyla yaz saati uygulaması 28 Ekim 2018 yılında kadar devam etti.

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        KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

        Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

        KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor. Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri alınıyor. Türkiye'de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içinde bu yönde bir değişiklik yapılmıyor.

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