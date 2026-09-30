Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Havaların artık erken kararması ve sonbahar ekinoksunun geçmesiyle beraber, kış saati uygulaması 2026 tarihi merak konusu oldu. Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor ve kışa girerken de saatler geri alınıyor. Pekli saatler geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçiliyor mu? Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı?