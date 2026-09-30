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        Haberler Bilgi Yaşam Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Havaların erken kararmasıyla birlikte saatlerin geri alınması ile ilgili aramalar da arttı. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlarken, günler kısalıyor ve havalar erken kararıyor. Peki saatler geri alınacak mı, ne zaman geri alınacak? Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Havaların artık erken kararması ve sonbahar ekinoksunun geçmesiyle beraber, kış saati uygulaması 2026 tarihi merak konusu oldu. Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor ve kışa girerken de saatler geri alınıyor. Pekli saatler geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçiliyor mu? Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı?

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        TÜRKİYE'DE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI?

        Ülkemizde 2016 yılında geçilen kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle saatler 1 saat geri alınmayacak.

        AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

        Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2026 takvimine göre yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. Türkiye'de ise aynı tarihte saat değişikliği yapılmayacak.

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        KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması işlemidir.

        Amaç, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve özellikle kış aylarında sabah saatlerinde günün daha erken aydınlanmasını sağlamaktır.

        Yaz saati uygulaması: Gün ışığından daha uzun süre yararlanmak için saatler ileri alınır.

        Kış saati uygulaması: Saatler tekrar geri alınarak normal (standart) saat dilimine dönülür.

        Dünya genelinde birçok ülke yaz ve kış saati uygulamasını dönüşümlü olarak kullanır.

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        #saatler ne zaman geri alınacak
        #Kış saati uygulaması
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