Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımı sürecinin 2026 Eylül KPSS sınavının ardından planlandığını ve sürecin 2026 yılı sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurubilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı müjdesini verdi. Doktor, uzman tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda yapılacak alımların şartları yayınlanan kılavuzla belli olacak. Gözler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru tarihi belli mi?

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları henüz başlamadı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanması ve sürecin yıl sonuna doğru başlatılması hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin detaylar yayımlanacak duyuruyla netleşecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli personel için planlanan kadro dağılımı şöyle:

        Uzman doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı şartları henüz belli olmadı. Doktor, uzman tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda yapılacak alımların şartları, ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan resmi başvuru kılavuzu ile ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sağlık Bakanlığı
        #sağlık bakanlığı personel alımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası