Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı şartları henüz belli olmadı. Doktor, uzman tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda yapılacak alımların şartları, ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan resmi başvuru kılavuzu ile ilan edilecek.