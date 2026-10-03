Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımı sürecinin 2026 Eylül KPSS sınavının ardından planlandığını ve sürecin 2026 yılı sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurubilir?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı müjdesini verdi. Doktor, uzman tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda yapılacak alımların şartları yayınlanan kılavuzla belli olacak. Gözler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru tarihi belli mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları henüz başlamadı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanması ve sürecin yıl sonuna doğru başlatılması hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin detaylar yayımlanacak duyuruyla netleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli personel için planlanan kadro dağılımı şöyle:
Uzman doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı şartları henüz belli olmadı. Doktor, uzman tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda yapılacak alımların şartları, ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan resmi başvuru kılavuzu ile ilan edilecek.