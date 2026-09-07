SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Sağlık alanında istihdam edilmesi planlanan toplam 26 bin 673 kişilik kadro için başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve branş detayları merak ediliyor. Yeni alım döneminde doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen başta olmak üzere farklı meslek gruplarına yönelik kadroların oluşturulması bekleniyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ederken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 sağlık personeli alımı sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...
Eylül ayının başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı süreci, sağlık alanında kariyer hedefleyen adayların yakın takibine girdi. Bakanlık bünyesinde yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik yeni istihdam için başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve hangi branşlara öncelik verileceği merak ediliyor. Bakanlığın yayımlayacağı resmi takvimle birlikte başvuru şartları ve kadrolara ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacak? İşte yeni dönem sağlık personeli alımıyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.