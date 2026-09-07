SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartlar neler?

Eylül ayının başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı süreci, sağlık alanında kariyer hedefleyen adayların yakın takibine girdi. Bakanlık bünyesinde yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik yeni istihdam için başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve hangi branşlara öncelik verileceği merak ediliyor. Bakanlığın yayımlayacağı resmi takvimle birlikte başvuru şartları ve kadrolara ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacak? İşte yeni dönem sağlık personeli alımıyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler...