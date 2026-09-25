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        Haberler Bilgi Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. 2026 yılında yapılması beklenen 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihi, başvuru şartları, kontenjan ve kadro-branş dağılımına yönelik araştırmalar hız kazanırken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımının KPSS sonrasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre personel alımı; ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı pozisyonları kapsayacak. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi ve branş dağılımı hakkında merak edilenler…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin takvimi açıkladı. Memişoğlu, 2024 KPSS puanıyla geçen yıl 47 bin hekim dışı personelin istihdam edildiğini hatırlatarak, yeni alımların 2026 Eylül ayında yapılacak KPSS'nin ardından planlanacağını söyledi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanacağını ve sürecin 2026 yılı sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

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        Başvuru takvimi ve tercih kılavuzu yayımlandığında adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımında kadro ve branş dağılımı da netleşti. Kontenjanların büyük bölümü uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılırken, farklı sağlık meslek grupları için de sınırlı sayıda kadro açıldı.

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        #Sağlık Bakanlığı
        #personel alımı
        #başvuru
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