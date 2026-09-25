Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımının KPSS sonrasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre personel alımı; ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı pozisyonları kapsayacak. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi ve branş dağılımı hakkında merak edilenler…