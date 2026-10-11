2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmayı hedefleyen adayların gündeminde 26 bin 673 kişilik personel istihdamı bulunuyor. Sağlık kuruluşlarının personel kapasitesini artırmaya yönelik planlanan alımlarla ilgili ayrıntılar araştırılırken, adaylar özellikle kadroların hangi meslek gruplarına ayrılacağını öğrenmek istiyor. Başvuru sürecinin başlayacağı tarih, adaylarda aranacak nitelikler ve kontenjan dağılımı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, 26 bin 673 kişilik kadroda hangi branşlara yer verilecek? İşte başvuru takvimi, alım şartları ve kadro dağılımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...