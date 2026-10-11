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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen binlerce aday, 2026 yılı için gündeme gelen 26 bin 673 personel alımına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik istihdam planlaması, özellikle başvuru tarihleri ve kadro dağılımı açısından merak konusu oldu. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personelin hangi branşlardan seçileceği, alımların hangi şartlarla gerçekleştirileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi bölümlerden alım yapılacak ve kontenjanlar nasıl dağıtılacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmayı hedefleyen adayların gündeminde 26 bin 673 kişilik personel istihdamı bulunuyor. Sağlık kuruluşlarının personel kapasitesini artırmaya yönelik planlanan alımlarla ilgili ayrıntılar araştırılırken, adaylar özellikle kadroların hangi meslek gruplarına ayrılacağını öğrenmek istiyor. Başvuru sürecinin başlayacağı tarih, adaylarda aranacak nitelikler ve kontenjan dağılımı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, 26 bin 673 kişilik kadroda hangi branşlara yer verilecek? İşte başvuru takvimi, alım şartları ve kadro dağılımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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