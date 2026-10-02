Sakın yemekten hemen sonra diş fırçalama! Uzmanlardan kritik uyarı

DİŞ HEKİMİNİZE BAŞVURMAYI İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar, dişlerde uzun süre devam eden hassasiyet, renk değişikliği veya sıcak-soğuk tüketiminde ağrı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurguluyor. Düzenli ağız bakımı, doğru fırçalama tekniği ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi, diş minesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, kişisel ağız ve diş sağlığı ihtiyaçları değişebileceği için şikayetlerin devam etmesi halinde diş hekimine başvurmak en doğru yaklaşım olarak öne çıkıyor.