UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sona erdi. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda yer alacak 36 takımın rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de karşılaşacağı ekipler netleşti. Yeni format kapsamında takımlar, dört torbadan ikişer rakiple eşleşerek lig aşamasında toplam 8 mücadele oynayacak. Sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasındaki rakipleri ile maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura sonuçları ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin eşleşmeleri...