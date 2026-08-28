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        Haberler Bilgi ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİMİZ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu?

        ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİMİZ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı lig aşaması kura çekimiyle birlikte başladı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın eşleşmeleri Monaco'da gerçekleştirilen kura ile netleşti. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de turnuvadaki rakipleri belli oldu. Yeni formatla birlikte takımlar, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşerek lig aşamasında toplam sekiz karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler oldu?", "Temsilcilerimizin maçları ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte 2026-2027 Şampiyonlar Ligi kura sonuçları ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sona erdi. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda yer alacak 36 takımın rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de karşılaşacağı ekipler netleşti. Yeni format kapsamında takımlar, dört torbadan ikişer rakiple eşleşerek lig aşamasında toplam 8 mücadele oynayacak. Sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasındaki rakipleri ile maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura sonuçları ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin eşleşmeleri...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura heyecanı sona erdi.

        27 Ağustos saat 19.00’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Devler Ligi’nde karşılaşacağı rakipler belli oldu.

        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri:

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        GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

        Barcelona (Evinde)

        Paris Saint-Germain (Deplasman)

        Aston Villa (Evinde)

        Sporting Lizbon (Deplasman)

        Feyenoord (Evinde)

        Lille (Deplasman)

        Stuttgart (Evinde)

        AEK (Deplasman)

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        FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

        Atletico Madrid (Deplasman)

        Liverpool (Evinde)

        Aston Villa (Deplasman)

        Roma (Evinde)

        Shakhtar Donetsk (Deplasman)

        Villareal (Evinde)

        Slavia Prag (Evinde)

        LASK (Deplasman)

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        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni format kapsamında takımlar, lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Ekipler bu maçların 4’ünü kendi sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.

        Lig aşaması sonunda 36 takım arasında ilk 8 sırayı alan kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler son 16 play-off turunda mücadele edecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        1. hafta: 8/10 Eylül 2026

        2. hafta: 13/14 Ekim 2026

        3. hafta: 20/21 Ekim 2026

        4. hafta: 3/4 Kasım 2026

        5. hafta: 24/25 Kasım 2026

        6. hafta: 8/9 Aralık 2026

        7. hafta: 19/20 Ocak 2027

        8. hafta: 27 Ocak 2027

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        Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

        Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

        Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

        Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

        Final: 5 Haziran 2027

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        #şampiyonlar ligi
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        #galatasaray
        #UEFA
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