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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Milli Piyango Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları haftada iki gün gerçekleşen çekiliş sonuçlarını MPİ üzerinden takip edebiliyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte en son 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Şimdi gözler 13 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        13 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi millipiyangoonline.com ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanıyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, 13 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 20.00’da gerçekleşecek. Çekiliş ardından sonuçlar açıklanacak.

        Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

        ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Şans Topu, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

        Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Çarşamba ve Pazar günü yapılmaktadır.

        Nasıl Oynanır?

        Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

        Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

        Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 15 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

        Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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