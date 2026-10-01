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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı: 3.109.340,99 TL'lik dev ikramiye devretti! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı: 3.109.340,99 TL'lik dev ikramiye devretti! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

        Haftanın üçüncü gününde Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılıyor. Kazandıran numaralar Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden anbean canlı yayınlanıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde büyük ödülü kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki, 30 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 06:23 Güncelleme:
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        30 Eylül Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı gündemdeki yerini alıyor. Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Peki Şans Topu sonuçlaarı kazandıran numaralar neler? İşte, 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        İşte 30 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar:

        8,13,17,18,23, 6

        ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #şans topu çekiliş sonuçları
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