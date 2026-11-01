Şans Topu sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 kişi çıktı! 1 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Haftanın üç günü çekilen Şans Topu'nda bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Her çekilişte farklı numaralar kazandırıyor. Merakla beklenen, Şans Topu çekilişi saati belli oldu. Bugün çekilen Şans Topu'nda sonuç sorgulama işlemleri başladı. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...
Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen Şans Topu çekilişinde heyecan devam ediyor. Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki 1 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler?
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'de Milli Piyango YouTube kanalından canlı yayınlandı.
İşte kazandıran numaralar;
8,16,20,22,33,13
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu'nda iki ayrı sayı grubu bulunuyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan beş numara seçiliyor. İkinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan bir artı numara işaretleniyor.
Çekilişte beş ana numara ve bir artı numara belirleniyor. Kuponda işaretlenen sayılarla çekiliş sonucu karşılaştırılarak hangi ikramiye kategorisinin kazanıldığı tespit ediliyor.
Büyük ikramiye için beş ana numaranın tamamının ve artı numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ana numaraların tamamını bilen ancak artı numarayı bilemeyen kuponlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Daha az sayıda doğru tahmin de oyunun kurallarına göre ikramiye sağlayabiliyor.