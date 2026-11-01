Şans Topu sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 kişi çıktı! 1 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çekilişte beş ana numara ve bir artı numara belirleniyor. Kuponda işaretlenen sayılarla çekiliş sonucu karşılaştırılarak hangi ikramiye kategorisinin kazanıldığı tespit ediliyor.

Büyük ikramiye için beş ana numaranın tamamının ve artı numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ana numaraların tamamını bilen ancak artı numarayı bilemeyen kuponlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Daha az sayıda doğru tahmin de oyunun kurallarına göre ikramiye sağlayabiliyor.