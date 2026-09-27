Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Haftanın son gününde Şans Topu sonuçları sorgulaması başladı. 27 Eylül Şans Topu çekilişi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Kazandıran numaraları merak edenler Milli Piyango Online sitesi üzerinden kuponlarındaki rakamları sorgulayabiliyor. En son yapılan çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 6.712.636,25 TL ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 27 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 27 Eylül 2026 Pazar günü çekilişi merak ediliyor. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda günü 27 Eylül Pazar günü çekilişi saat 20.00'de noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleştiriliyor. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanıyor.
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.
ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.